На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 7 березня 2024 року у Харківській області пролунали вибухи в районі Чугуєва.

Про це інформують моніторингові канали.

Ймовірно, працює ППО.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що Харківській області загрожує ракетна небезпека. Йшлося про БпЛА з Бєлгородської області, які рухалися Харківщиною, курс південно-західний.

Не покидайте укриття до відбою.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.

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