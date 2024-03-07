На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

На українців чекає чергова тривожна ніч.
У ніч проти 7 березня 2024 року у Харківській області пролунали вибухи в районі Чугуєва.
Про це інформують моніторингові канали.
Ймовірно, працює ППО.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що Харківській області загрожує ракетна небезпека. Йшлося про БпЛА з Бєлгородської області, які рухалися Харківщиною, курс південно-західний.
Не покидайте укриття до відбою.
Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.
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