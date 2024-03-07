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На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку рідних / Фото: ТСН.ua

На українців чекає чергова тривожна ніч.

У ніч проти 7 березня 2024 року у Харківській області пролунали вибухи в районі Чугуєва.

Про це інформують моніторингові канали. 

Ймовірно, працює ППО.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що Харківській області загрожує ракетна небезпека. Йшлося про БпЛА з Бєлгородської області, які рухалися Харківщиною, курс південно-західний.

Не покидайте укриття до відбою. 

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників

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