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На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали

У низці областей оголошена тривога. / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 19 липня 2024 року у Харківській області пролунали вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали у соціальних мережах.

Раніше моніторингові канали попереджували про загрозу балістики зі сходу.

Також була оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте у безпеці, потурбуйтеся про не. 

Нагадаємо, під час боїв на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області впродовж 9 місяців українські втрати становили понад 1000 людей. Про це повідомили журналісти видання "Слідство.Інфо".

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