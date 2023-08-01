Лоти тягнули з мішка святого Миколая: на Харківщині визначали жеребкуванням, кому ремонтувати ліфт

Людей дуже багато, й у всіх питання забезпечення ліфтами стоїть дуже гостро: у деяких під'їздах вони не працюють понад 25 років.

У Первомайському Харківської області міська рада провела жеребкування, щоб визначити 10 підʼїздів, де відремонтують ліфти. Переможцями визнали представників будинків, які витягли з мішка Святого Миколая зелені кульки. Всього у Первомайському потребують ремонту ліфти у 39 під'їздах.

Про це розповів міський голова Микола Бакшеєв у коментарі "Суспільному".

"Там немає таких, де якоїсь однієї деталі не вистачає. Потребується повна реконструкція з заміною станції, лебідки, і вартість кожного такого обʼєкта — близько мільйона гривень", — сказав Бакшеєв.

За його словами, у Первомайському вирішили обрати такий формат визначення ліфтів, які будуть ремонтувати, бо наразі відновити усі 39 не можуть. Від кожного будинку, який потребує ремонту ліфта, на зустрічі було кілька представників.

"Це незвичне для України рішення, бо такі рішення розподіляються в кабінетах. Тобто, за заявами, побажаннями, особистими симпатіями. Людей дуже багато, й у всіх питання забезпечення ліфтами стоїть дуже гостро. Ліфти не працюють понад 25 років", — розказав Микола Бакшеєв.

Переможців визначали за допомогою мішка Святого Миколая / Фото: Микола Бакшеєв

Нагадаємо, на Київщині відновлюватимуть понад 1300 пошкоджених внаслідок війни будинків.

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