На Харківщині "релігійний" чоловік здав росіянам тренувальний центр ЗСУ: його цинічне пояснення шокує

У Харківській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Зміївського райсуду Харківської області.

У чому звинуватили чоловіка

За даними суду, чоловік на початку 2023 передав окупантам дані про місця дислокації військових ЗСУ. Також він спілкувався із знайомим, який до повномасштабної війни виїхав до Росії, отримав там російське громадянство, а на початку наступу Росії проти України вступив до росгвардії та працював в окупаційній "адміністрації" на Харківщині.

Саме його житель Харківщини і передавав дані про місця дислокації ЗСУ.

Чоловік визнав, що передавав знайомому з РФ дані про ЗСУ

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що "не планував вчиняти державну зраду". Чоловік заявив, що він мав скрутне матеріальне становище, а через релігійні переконання не користується банківськими картками. Зі своїм другом, якому і передав дані про ЗСУ він спілкувався, оскільки у них є спільні релігійні погляди.

Підсудний зазначив, що "він підвозив до міста Зміїв двох незнайомих йому військовослужбовців, які між собою розмовляли про тренінговий центр ЗСУ, розміщений на базі санаторію "Ялинка" в Зміївському (на даний час - Чугуївському) районі, а також про те, що там навчають американські інструктори. Через декілька днів йому через зателефонував знайомий, який повідомив, що "Росія йде, готуйтесь, вам буде важко", на що він йому відповів, що росіянам також буде важко, бо наші ЗСУ також навчаються, і переказав йому розмову військових. Його друг уточнив, де саме знаходиться цей санаторій, і він на картах застосунку Google Map знайшов вказаний санаторій, поставив позначки геолокації з його розташуванням, та за допомогою месенджера відправив другу". Також він підтвердив, що на рахунок його доньки з РФ пересилали гроші, щоб нібито "той мав кошти на лікування".

Вирок суду

На суді також зачитали фрагменти розмови підозрюваного у державній зраді з іншим любителем Росії. Там кровожерливі чоловіки заявляли, що "воїнів ЗСУ не потрібно брати до полону, а розстрілювати і дивитись, як захисники України помирають".

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Спілкування зрадників

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