На Харківщині росіяни атакували дроном автомобіль медичного батальйону “Госпітальєри”: є жертви

У Харківській області, в селищі Білий Колодець, росіяни атакували FPV-дроном автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків-волонтерів, чоловік і жінка, які були в машині.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Окрім цього, вибух дрона поранив трьох осіб, які їхали в сусідньому автомобілі.

14 серпня в Куп'янську російський дрон також завдав шкоди 64-річному чоловікові, який був госпіталізований. Окупанти атакували під час видачі гуманітарної допомоги. У зв’язку з цим обмежили рух цивільного транспорту по центральній вулиці міста. Росіяни також обстріляли село Кругляковка Куп'янського району, де пошкоджено житлові будинки та постраждав 45-річний чоловік.

Нагадаємо, правоохоронці виявили групу шахраїв, які представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали у громадян дані для доступу до особистих кабінетів онлайн-банкінгу.

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