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На Харківщині російські солдати прийшли до поліції та попросили солярки: наслідки та фото

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На Харківщині російські солдати прийшли до поліції та попросили солярки: наслідки та фото

Ірина Венедіктова/Facebook

Окупантів одразу ж затримали.

У Харківській області російські окупанти самі прийшли до райвідділку поліції та попросили дати їм пального, бо техніка заглухла. Окупантів одразу ж затримали. 

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. 

"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", - повідомила прокурорка. 

© Ірина Венедіктова/Facebook
Ірина Венедіктова/Facebook
© Ірина Венедіктова/Facebook
Ірина Венедіктова/Facebook
© Ірина Венедіктова/Facebook
Ірина Венедіктова/Facebook

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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