На Харківщині російські солдати прийшли до поліції та попросили солярки: наслідки та фото

На Харківщині російські солдати прийшли до поліції та попросили солярки: наслідки та фото

Окупантів одразу ж затримали.

У Харківській області російські окупанти самі прийшли до райвідділку поліції та попросили дати їм пального, бо техніка заглухла. Окупантів одразу ж затримали.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", - повідомила прокурорка.

Ірина Венедіктова/Facebook

Ірина Венедіктова/Facebook