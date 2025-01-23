На Харківщині розширили примусову зону евакуації: в чому причина

Для громадян вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

У Харківській області розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми через загрозу від посилених ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

Рішення про евакуацію було ухвалене на Раді оборони області, і воно стосується громад з Куп’янського району, а саме: з 4 населених пунктів Великобурлуцької громади та з 12 сіл Кіндрашівської громади.

"За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин. У визначених населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами", - повідомив Синєгубов.

З цих територій до безпечних місць необхідно вивезти 267 дітей та їхні родини.

"Рішення ухвалене у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", – уточнив посадовець.

Він також закликав родини з неповнолітніми дітьми "зберегти життя та виїхати з небезпечних територій".

Нагадаємо, українські військові провели успішну контратаку на ліванському напрямку, проте деталі операції наразі не розголошуються.

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