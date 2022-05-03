На Харківщині щодня ремонтують дороги, на Сумщині – відновлюють ТЕЦ

У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам, санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у звільнених від російських окупантів Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян.

“Дорожники щодня проводять ямковий ремонт на дорогах Харківщини”, - написав Тимошенко у Telegram, зауваживши, що від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій вже очищено понад 100 кілометрів доріг області та облаштовано тимчасові об’їзди двох штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Заступник керівника ОП також повідомив, що на Сумщині триває відновлення інфраструктури, проводиться благоустрій та впорядкування територій, що зазнали пошкодження під час бойових дій. В Охтирці та Тростянці відновлюють роботи ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства спільно з президентом працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни, в який закладені безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.

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