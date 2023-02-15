На Харківщині село Ватутіне просять перейменувати в Залужне

Харківська облрада 14 лютого схвалила клопотання до Верховної Ради про перейменування села Ватутіне на Залужне.

Про це повідомляє депутатка Харківської облради Галина Куц та місцеве видання "Слобідський край".

"Cело Ватутіне перейменовано у село Залужне! Щойно Харківська обласна рада підтримала таке рішення", - написала Куц.

Своєю чергою, очільник Нововодолазької громади, до якої належить село, Олександр Єсін каже, що нова назва населеного пункту не стосується Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона виникла через географічне розташування села.

"Коли на місце майбутнього населеного пункту, який зараз носить ім’я радянського воєначальника, прийшли люди, тут біля річки Вільхуватка був великий луг. Тож оселилися вони за лугом, звідси і варіант нової назви – село Залужне", - розповів Єсін.

Нагадаємо, у Києві перейменували проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа буде Галицькою. Загалом Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Читайте також: