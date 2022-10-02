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На Харківщині швидка їхала на виклик і підірвалася на міні: загинув водій

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На Харківщині швидка їхала на виклик і підірвалася на міні: загинув водій

У Харківській області на ворожій міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. 

Бригада швидкої їхала на виклик до пацієнта у Балаклії. Втім, авто наїхало на залишену росіянами міну. Водій загинув на місці. Фельдшер отримав поранення.

Про повідомила волонтерка Наталія Попова.

"Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", — написала волонтерка.

За словами Попової, водій Олександр Кононенко працював у 1501 бригаді.

Як повідомлялося, 2 жовня в Охтирському районі на Сумщині підірвався автомобіль. На ворожу міну авто зв'язківців АТ "Укртелеком" наїхало, коли з'їхало на узбіччя дороги біля телевежі. Троє осіб опинилися в лікарні. Водій загинув на місці аварії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
504
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