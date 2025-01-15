На Харківщині сталася пожежа: є жертви

Врятувати людей, які опинилися у вогневій пастці, на жаль, не вдалося.

У Боровій, що на Харківщині, ввечері 14 січня сталася пожежа на території приватного будинку. Є двоє загиблих.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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Як стало відомо, пожежники, які прибули на місце виклику, встановили, що горить житловий будинок на площі 70 м кв. Вогонь вдалося приборкати.

"В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла 2 чоловіків", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пожежа почалася через необережне поводження з вогнем.

Раніше йшлося про те, що у Вінницькому районі поліція розслідує обставини подвійного вбивства. Чоловік підпалив будинок з людьми всередині.

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