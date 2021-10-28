На Харківщині стався вибух на АЗС: триває ліквідація пожежі

На Харківщині стався вибух на АЗС: триває ліквідація пожежі

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

У Харківській області стався вибух на АЗС.

Про це інформує ДСНС України у Telegram-каналі.

28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом (об’єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

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Попередньо жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 од. техніки.

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