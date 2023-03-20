На Харківщині судитимуть екс-очільника СБУ Дудіна: йому загрожує довічне ув’язнення

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування відносно колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

Експосадовцю загрожує довічне ув’язнення, повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що напередодні 24 лютого 2022 року підозрюваний знав про високу ймовірність повномасштабного наступу РФ на територію України. Однак замість організації роботи щодо протидії ворогу, він зайнявся саботажем.

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Він вважав, що наступ росіян буде успішним і сподівався, що його "заслуги" будуть враховані окупаційною владою. Керівник спецслужби зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяло шкоду обороноздатності та державній безпеці.

Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Таким чином він хотів перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану.

Також зловмисник через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Він намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Для цього експосадовець перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

Крім того, він умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення та територію Харкова. Колишній керівник СБУ умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі управління бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

До того ж, в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Колишнього керівника УСБУ в Харківській області підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ знешкодила осередки "компартії більшовиків" у Києві та ще шістьох регіонах. Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

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