Близько опівночі 12 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів у двох українських областях.

Очевидці повідомляють, що на Харківщині та Дніпропетровщині лунають звуки, які схожі на вибухи. Є припущення, що це - робота ППО.

Наразі немає офіційної інформації про інциденти. Інформація перевіряється. Чекаємо на повідомлення влади.

Попри те - не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня 2022 року ворог атакував Запоріжжя.

Читайте також:

Зеленський за 11 жовтня: наслідки ракетного терору, економія електрики, тиск на Росію