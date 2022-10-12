Близько опівночі 12 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів у двох українських областях.
Очевидці повідомляють, що на Харківщині та Дніпропетровщині лунають звуки, які схожі на вибухи. Є припущення, що це - робота ППО.
Наразі немає офіційної інформації про інциденти. Інформація перевіряється. Чекаємо на повідомлення влади.Попри те - не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін.
Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня 2022 року ворог атакував Запоріжжя.
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