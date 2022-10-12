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На Харківщині та Дніпропетровщині лунають звуки, які схожі на вибухи

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На Харківщині та Дніпропетровщині лунають звуки, які схожі на вибухи

Фото: pixabay.com

Близько опівночі 12 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів у двох українських областях.

Очевидці повідомляють, що на Харківщині та Дніпропетровщині лунають звуки, які схожі на вибухи. Є припущення, що це - робота ППО. 

Наразі немає офіційної інформації про інциденти. Інформація перевіряється. Чекаємо на повідомлення влади.

Попри те - не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін. 

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня 2022 року ворог атакував Запоріжжя

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371
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