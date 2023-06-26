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На Харківщині травмувалася дитина внаслідок вибуху невідомого предмета – у неї чисельні ушкодження

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Харківщині травмувалася дитина внаслідок вибуху невідомого предмета – у неї чисельні ушкодження

На Харківщині травмувалася дитина внаслідок вибуху невідомого предмету. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Малолітня дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету.

У м. Південному Харківського району трапився нещасний випадок – 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон, який здетонував під час удару об стіну.   

Про це повідомляє ДСНС України.

Дитина отримала чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.

"Деокуповані території, на жаль, приховують чимало небезпеки! Боєприпаси можуть розміщуватися будь-де. Саме тому необхідно постійно пам’ятати про правила мінної безпеки та особливо розповідати дітям про загрозу, що несуть у собі боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованій частині Запоріжжя діти під примусом пишуть листи військовим РФ.

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Перегляди
143
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