На Харківщині травмувалася дитина внаслідок вибуху невідомого предмета – у неї чисельні ушкодження

У м. Південному Харківського району трапився нещасний випадок – 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон, який здетонував під час удару об стіну.

Про це повідомляє ДСНС України.

Дитина отримала чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.

"Деокуповані території, на жаль, приховують чимало небезпеки! Боєприпаси можуть розміщуватися будь-де. Саме тому необхідно постійно пам’ятати про правила мінної безпеки та особливо розповідати дітям про загрозу, що несуть у собі боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованій частині Запоріжжя діти під примусом пишуть листи військовим РФ.

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