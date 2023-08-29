На Харківщині триває евакуація з Купʼянського району: вивезено 165 дітей

Зараз вивезено 715 людей, в тому числі 165 дітей.

Про це інформує голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.

Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких діти.



Таким чином усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, в тому числі 343 дитини.



"Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Цивільних мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, закликаємо звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію.

Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей.

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