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На Харківщині триває евакуація з Купʼянського району: вивезено 165 дітей

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Харківщині триває евакуація з Купʼянського району: вивезено 165 дітей

Триває евакуація / Фото: t.me/synegubov

Влада продовжує працювати над вивезенням цивільного населення з небезпечних регіонів Купʼянського району.

Зараз вивезено 715 людей, в тому числі 165 дітей. 

Про це інформує голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов. 

Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких діти.

Таким чином усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, в тому числі 343 дитини.

"Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Цивільних мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, закликаємо звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474"", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію

Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей

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Перегляди
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