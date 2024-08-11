На Харківщині у гуртожитку живцем згоріла дівчина (фото)

У місті Зміїв сталася пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку - горіла кімната на третьому поверсі. Рятувальники виявили тіло 17-річної дівчини.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області.

"Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, площа пожежі складала 18 м кв. Під час здійснення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалась вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом", - йдеться у повідомленні.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Пожежу вдалося загасити повністю. Причина її виникнення встановлюється.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.

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