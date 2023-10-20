На Харківщині ухилянт заявив, що "не готовий брати зброю до рук": яка його доля

Чоловік не з’явився до військкомату за повісткою і переховувався у знайомого на дачі.

Балаклійський райсуд Харківщині виніс вирок чоловікові, якого визнав винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Балаклійський райсуд підтримав обвинувачення з боку прокурорів і визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Так, ухилянта покарали трьома роками ув’язнення.

У прокуратурі поінформували, що в лютому 2023 року чоловік отримав повістку до першого відділу Ізюмського районного ТЦК та СП для відправлення до військової частини. Однак житель Харківщини не з’явився до військкомату та переховувався у знайомого на дачі.

На засіданні суду обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік пояснив, що не готовий брати зброю до рук і спрямувати її на іншу людину.

До слова, раніше на Вінниччині суд покарав чоловіка, якого визнали обмежено придатним до військової служби, але який відмовився від мобілізації.

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