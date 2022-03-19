На Харківщині ЗСУ знищили велику кількість ворожої сили росіян

Деталі щодо втрат окупанта встановлюються.

У Дергачівському районі Харківської області українські сили знищили велику кількість ворожої сили росіян.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

За його словами, Збройні сили України тримають позиції оборони, по деяких напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони.

"Щойно з’явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України на Харківщині", - зазначив він.

"Сьогодні в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії вступив у бій із окупантами. У результаті українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського противника. Деталі щодо втрат окупанта встановлюються", - наголосив Синєгубов.

Окремо він повідомив, що внаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік та 9-річна дитина.

Доба на Харківщині порівняно спокійна. Але для нас кожний обстріл - це болюче випробування. Внаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік та 9-річна дитина. Приносимо щирі співчуття рідним. Збройні сили України тримають позиції оборони, по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. Щойно з’явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України на Харківщині. Сьогодні в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії вступив у бій із окупантами. У результаті українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського противника. Деталі щодо втрат окупанта встановлюють. Росіяни ще досі не зрозуміли, що їм не місце на українській землі, де мужня армія воює за своє. Ми помстимося за кожного, хто віддав життя у боротьбі з агресором! Читайте перевірене: https://t.me/synegubov Опубліковано Олегом Синєгубовим Субота, 19 березня 2022 р.

Нагадаємо, російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.

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