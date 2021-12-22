На Харківщині ув'язнені створили шахрайську схему, завдяки якій дурили клієнтів пошти: як вона діяла

На Харківщині ув'язнені створили шахрайську схему, завдяки якій дурили клієнтів пошти: як вона діяла

Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, ще одна людина – під домашнім арештом.

У Харківській області троє ув'язнених організували шахрайську схему, завдяки якій наживалися на клієнтах поштових служб.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

Як з'ясувалося, організатор шахрайської схеми — 30-річний ув'язнений, який втягнув у незаконну діяльність ще двох засуджених. Разом вони, за допомогою двох співучасників, які перебувають на волі, наживалися на довірливих українцях.

“Зловмисники оформлювали фіктивні замовлення в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем. Далі телефонували продавцям, представляючись співробітниками поштової компанії, та випитували коди доступу до особистих кабінетів. Після чого в особистих кабінетах на сайті поштової служби підміняли реквізити для оплати експрес-накладних. В результаті гроші покупців надходили на підконтрольні зловмисникам рахунки”, — розповіли в пресслужбі Киберполіції України.

Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, ще одна людина – під домашнім арештом. Щодо них відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем. Продовжуються розгляди справи.

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