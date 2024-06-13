На Харківщині в басейні втопилася дворічна дитина: що відомо про трагедію (фото)

Хлопчик самостійно, як кажуть в поліції, відкрив двері на вулицю, вийшов на подвір’я та впав у басейн.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі дворічної дитини на Харківщині. Маленький хлопчик впав у басейн та захлинувся.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.

Як стало відомо, трагедія відбулась 12 червня близько восьмої ранку, коли родина перебувала на відпочинку. Хлопчик самостійно, як кажуть в поліції, відкрив двері на вулицю, вийшов на подвір’я та впав у басейн.

“Батьки негайно повезли дитину назустріч бригаді медиків, щоб якнайшвидше надати кваліфіковану медичну допомогу. Проведені реанімаційні заходи позитивних результатів не дали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”, - розповіли в поліції області.

Нагадаємо, що наступальний імпульс російських окупантів на Харківщині зупинився.

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