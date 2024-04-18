На Харківщині вибухнув трубопровід: сталася масштабна пожежа

В радіусі 40 метрів плавиться асфальт.
На Харківщині вибухнув трубопровід. Через що спалахнула масштабна пожежа, яка наразі намагаються приборкати пожежники. Вогняний стовп видно за багато метрів від місця події.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
За словами очевидців, в Харківській області вибухнув трубопровід. В радіусі 40 метрів плавиться асфальт. Полум’я “б’є” до неба на близько 70 метрів.
На місці інциденту працюють вогнеборці, які намагаються приборкати пожежу. Проте внаслідок чого стався вибух та пожежа - наразі невідомо. Офіційні джерела інцидент ще не коментували.
Нагадаємо, що на Харківщині окупанти влучили ракетою у магазин.
Читайте також:
- Спорядження українського воїна: у ЗСУ показали, чим держава забезпечує бійців
- ЗСУ ліквідували відомого російського "певеошника": момент потрапив на відео
- "Пропаганда страху" на Сумщині і Харківщині: що цього разу придумали пропагандисти