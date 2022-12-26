Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині відновили міст, який знищили окупанти під час відступу (фото)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
198
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині відновили міст, який знищили окупанти під час відступу (фото)

Фото: t.me/kharkivoda

На Харківщині відновили черговий міст.

Міст в селі Мартове, що Чугуївському районі, на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали. 

Про це повідомляє Харківська ОВА у соціальних мережах. 

Зараз об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.   

Фахівці ДП «Дороги Харківщини» виконали великий обсяг робіт: демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.   

Тривають роботи з відновлення інших об’єктів, що зруйновані окупантами.

Відновлення України після війни

Проєктувальник штаб-квартири для Apple і лондонського стадіону "Вемблі" взявся за відновлення Харкова. Норман Фостер - британський архітектор, якого вважають засновником стилю “хай-тек, вже пів року працює на генеральним планом міста. яке постраждало від обстрілів окупантів. 

У Харкові почали відбудовувати Північну Салтівку - район, який найбільше постраждав від російських обстрілів. Будівельники працюють у понад пів сотні понівечених будинків.

Також "Армія відновлення" залучила понад 3,3 тисячі безробітних до відбудови країни. Нині суспільно корисні роботи проводяться у дев’ятьох областях – Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській.

Відбудовою Харкова зайнявся автор найдорожчої будівлі планети: що чекає на місто

Відбудовою Харкова зайнявся автор найдорожчої будівлі планети: що чекає на місто

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
198
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація