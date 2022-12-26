На Харківщині відновили міст, який знищили окупанти під час відступу (фото)

Міст в селі Мартове, що Чугуївському районі, на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали.

Про це повідомляє Харківська ОВА у соціальних мережах.

Зараз об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.

Фахівці ДП «Дороги Харківщини» виконали великий обсяг робіт: демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.

Тривають роботи з відновлення інших об’єктів, що зруйновані окупантами.

Відновлення України після війни

Проєктувальник штаб-квартири для Apple і лондонського стадіону "Вемблі" взявся за відновлення Харкова. Норман Фостер - британський архітектор, якого вважають засновником стилю “хай-тек, вже пів року працює на генеральним планом міста. яке постраждало від обстрілів окупантів.

У Харкові почали відбудовувати Північну Салтівку - район, який найбільше постраждав від російських обстрілів. Будівельники працюють у понад пів сотні понівечених будинків.

Також "Армія відновлення" залучила понад 3,3 тисячі безробітних до відбудови країни. Нині суспільно корисні роботи проводяться у дев’ятьох областях – Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській.

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