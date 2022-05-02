На Харківщині відновили рух двома переправами — Укравтодор

Дорожники Харківської області зробили тимчасові об’їзди двох штучних споруд на трасі Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук.

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

«Щоб відновити життєдіяльність деяких територіальних доріг, працюємо над створенням безпечних логістичних ланцюжків. В ході бойових дій низку мостів в області було зруйновано, наразі зроблені тимчасові об’їзди двох штучних споруд на автомобільній дорозі. Загалом у роботі було задіяно 27 робітників, дев’ять одиниць техніки. На першому об’єкті влаштовано 250 м тимчасової дороги, на другому — 150 м», — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок понеділка на Харківщині за період воєнного стану було ліквідовано 40 299 кв.м. ямковості. Ця робота відбувається щодня.

Від спаленої техніка та інших наслідків вторгнення військ держави-терориста росії очищено більше 100 км доріг області.

«На всіх звільнених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування. Перемога буде за нами!» — зазначають в Укравтодорі.

Нещодавно міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що відновлення звільнених від окупації територій розпочинається саме з забезпечення можливості проїзду, бо без логістики неможливі підвіз продуктів, ліків, пального, гуманітарної допомоги та повернення людей.

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