На Харківщині викрили колаборанта, який працював у сфері ЖКГ на окупантів

Черговому колаборанту, що працював на окупантів в Ізюмі, повідомлено про підозру.

Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої «ВГА Изюмского района Харьковской области».



Також читайте У Києві виявили колаборанта, який підтримував російських окупантів і зберігав дома гранату

Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть російського військовослужбовця, який 26 лютого розстріляв автомобіль із родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району.

Читайте також:

В Україні створили реєстр колаборантів Ірина Федорів