Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині викрили колаборанта, який працював у сфері ЖКГ на окупантів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
8
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині викрили колаборанта, який працював у сфері ЖКГ на окупантів

Фото: Unsplash

Черговому колаборанту, що працював на окупантів в Ізюмі, повідомлено про підозру.

Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура. 

Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої «ВГА Изюмского района Харьковской области».


Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.
Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть російського військовослужбовця, який 26 лютого розстріляв автомобіль із родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району.

Читайте також:

В Україні створили реєстр колаборантів Ірина Федорів

В Україні створили реєстр колаборантів Ірина Федорів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація