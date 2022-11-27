На Харківщині викрили колаборанта, який працював у сфері ЖКГ на окупантів

Черговому колаборанту, що працював на окупантів в Ізюмі, повідомлено про підозру.
Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої «ВГА Изюмского района Харьковской области».
Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.
Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть російського військовослужбовця, який 26 лютого розстріляв автомобіль із родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району.
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