На Харківщині виявили щонайменше 10 катівень для українців, які влаштували окупанти

У Харківській області правоохоронці виявили щонайменше десять катівень, які влаштували російські окупанти для терору українців.
Зокрема, дві катівні організували в Балаклії, в одній з яких перебувало близько 40 осіб.
Про це розповів очільник Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу.
"Можу на сьогодні говорити про наявність щонайменше 10 катувальних камер. Дві катувальні в місті Балаклії: перша - на території відділу поліції, де в камерах перебувало близько 40 осіб. Термін перебування там - від 7 до 48 днів", - заявив Клименко.
За його словами, в камері були відсутні санітарно-гігієнічні умови, а людей виводили до туалету з мішками на голові.
"Одна з камер була для жінок, там сиділо 8 жінок. Друга катівня - у друкарні, вона була набагато жорстокішою, на територію друкарні було завезено чотири бокси з будівлі суду і людей тримали у прозорих боксах цілодобово протягом багатьох днів", - розповів очільник Нацполіції.
Крім того, схожі камери знайшли і в Ізюмі, який окупанти знищили вщент.
"На території міста виявлено 6 катівень: у ЦНАПі, у будівлі СБУ, поліції, прокуратури тощо, де ми також документуємо злочини ворога", - розповів Клименко.
За його словами, катівні також були у селі Гракове та місті Вовчанськ.
Нагадаємо, в Мережі з’явилося моторошне фото однієї з катівень, які окупанти влаштували в Балаклії. На стінах кімнати, де катували невинних українців, видряпана молитва російською мовою.
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