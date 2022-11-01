На Харківщині виявили шпиталь окупантів: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки (фото)

Шпиталь облаштували на комбінаті хлібопродуктів.
У деокупованому селищі Чкаловське, що у Чугуївському районі на Харківщині поліцейські виявили тимчасовий шпиталь російських військ. Його росіяни облаштували на комбінаті хлібопродуктів.
Про це повідомили в у поліції області.
У так званому госпітал знайшли медикаменти, георгіївські стрічки та форму солдатів РФ. Також там були листи, які діти із Санкт-Петербурга надсилали російським окупантам. Усі листи з однаковим текстом.
"Вони мають різний підпис та почерк, єдина відмінність - імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі", йдеться у повідомленні правоохоронців.
Після себе військові РФ також залишили міни та розтяжки. Їх знешкодили піротехніки, повідомили у поліції.
Як повідомлялося, у школі села Велика Олександрівка, що на Херсонщині, на стінах підвального приміщення, яке використовувалося як притулок, росіяни залишили непристойні графіті та останню букву англійського алфавіту - символ вторгнення. Російському підрозділу довелося швидко відступати, але вони залишили послання на стінах: "Ми скоро повернемося".
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