На Харківщині виявили шпиталь окупантів: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки (фото)

У деокупованому селищі Чкаловське, що у Чугуївському районі на Харківщині поліцейські виявили тимчасовий шпиталь російських військ. Його росіяни облаштували на комбінаті хлібопродуктів.

Про це повідомили в у поліції області.

У так званому госпітал знайшли медикаменти, георгіївські стрічки та форму солдатів РФ. Також там були листи, які діти із Санкт-Петербурга надсилали російським окупантам. Усі листи з однаковим текстом.

"Вони мають різний підпис та почерк, єдина відмінність - імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі", йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Після себе військові РФ також залишили міни та розтяжки. Їх знешкодили піротехніки, повідомили у поліції.

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як повідомлялося, у школі села Велика Олександрівка, що на Херсонщині, на стінах підвального приміщення, яке використовувалося як притулок, росіяни залишили непристойні графіті та останню букву англійського алфавіту - символ вторгнення. Російському підрозділу довелося швидко відступати, але вони залишили послання на стінах: "Ми скоро повернемося".

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