На Харківщині виявили службовця лісгоспу, який допомагав окупантам розкрадати ліс

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному мешканцю м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.



За даними слідства, службовець ДП «Вовчанське лісове господарство» у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.



«Нова влада» запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового «Вовчанського лісгоспу», на що колаборант погодився.



Крім того, «посадовець» агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.



Колаборант також «модерував» відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.

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Нагадаємо, що раніше на Харківщині правоохоронці затримали двох колаборантів, які просували серед учнів освітніх закладів проросійські наративи.

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