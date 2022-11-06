На Харківщині виявили службовця лісгоспу, який допомагав окупантам розкрадати ліс

Прокурори викрили службовця лісгоспу, який допомагав окупантам розкрадати ліс у Вовчанську.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному мешканцю м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, службовець ДП «Вовчанське лісове господарство» у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.
«Нова влада» запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового «Вовчанського лісгоспу», на що колаборант погодився.
Крім того, «посадовець» агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.
Колаборант також «модерував» відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.
Нагадаємо, що раніше на Харківщині правоохоронці затримали двох колаборантів, які просували серед учнів освітніх закладів проросійські наративи.
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