На Харківщині військком нарахував своїй знайомій 680 тисяч грн "бойових": вона навіть не служила в ЗСУ

У Харківській області викрили начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області та начальника групи зв’язку цього РТЦК та СП. Вони "працевлаштували" свою знайому та нарахували їй 680 тисяч грн "бойових".

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора України і Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, начальник військкомату та начальника групи зв’язку розробили схему розкрадання коштів військовослужбовців.

"Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу, з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород нібито за безпосередню участь у бойових діях. На цю роль погодилась знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов’язки та не виходила на службу", - йдеться у повідомленні.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, начальник військкомату для розкрадання коштів "мобілізував" жінку-підприємця, яка жодного дня не служила.

На Харківщині викрили керівництво військкомату / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрювані з березня 2022 року по липень 2023 року заволоділи понад 680 тис грн.

"Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем роботи фігурантів у приміщенні РТЦК та СП, де виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення. На підставі зібраних доказів службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - повідомили у ДСР Нацполіції.

Їх викрили, триває слідство. Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир взводу здав до ломбарду радіостанції і дрони на 500 тисяч грн.

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