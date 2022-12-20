На Харківщині вночі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа

На Харківщини триває неспокійна ніч, але подробиць вибуху наразі не озвучують.

Близько другої години у ніч проти 20 грудня 2022 року у Харківській області пролунав потужний вибух.

Про це інформують місцеві пабліки.

У результаті виникла пожежа та заграва. У соціальних мережах пишуть, що місце і причини пожежі встановлені. Але, звісно, деталі будуть повідомляти після офіційної заяви посадових осіб. Наразі представники влади не прокоментували ситуації, що сталася.

Зараз ситуація спокійна.

Водночас повітряна тривога в області у Харківській області не оголошувалася. Перед тим відбій пролунав о 22:41 19 грудня.

Але закликаємо вас перебувати у безпечних місцях, не нехтувати особистою безпекою та слідкувати за офіційними повідомленнями влади. Будьте уважні та обережні.

О 02:31 у соціальних мережах також з'явилася інформація про сильний вибух в Ізюмському районі. Подробиці з'ясовуються.

Пізніше у соцмережах повідомили, що після нібито прильоту горить об'єкт інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС. Але офіційного повідомлення щодо ситуації немає.

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Яка ситуація на Харківщині

Нагадаємо, що Харківщина поступово оговтується від російських обстрілів.

Кілька днів тому Харківську область заживили на 85%, а сам Харків на 55%. Пізніше в області повністю відновили електропостачання, а також у Харкові запрацювало метро.

Нагадаємо, що Росія підступно атакувала Харківщину: 16 грудня з'явилася інформація про десять вибухів. Частина з "прильотів" припала на енергетичну інфраструктуру області.

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