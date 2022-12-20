На Харківщині вночі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа

На Харківщини триває неспокійна ніч, але подробиць вибуху наразі не озвучують.
Близько другої години у ніч проти 20 грудня 2022 року у Харківській області пролунав потужний вибух.
Про це інформують місцеві пабліки.
У результаті виникла пожежа та заграва. У соціальних мережах пишуть, що місце і причини пожежі встановлені. Але, звісно, деталі будуть повідомляти після офіційної заяви посадових осіб. Наразі представники влади не прокоментували ситуації, що сталася.
Зараз ситуація спокійна.
Водночас повітряна тривога в області у Харківській області не оголошувалася. Перед тим відбій пролунав о 22:41 19 грудня.
Але закликаємо вас перебувати у безпечних місцях, не нехтувати особистою безпекою та слідкувати за офіційними повідомленнями влади. Будьте уважні та обережні.
О 02:31 у соціальних мережах також з'явилася інформація про сильний вибух в Ізюмському районі. Подробиці з'ясовуються.
Пізніше у соцмережах повідомили, що після нібито прильоту горить об'єкт інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС. Але офіційного повідомлення щодо ситуації немає.
Яка ситуація на Харківщині
Нагадаємо, що Харківщина поступово оговтується від російських обстрілів.
Кілька днів тому Харківську область заживили на 85%, а сам Харків на 55%. Пізніше в області повністю відновили електропостачання, а також у Харкові запрацювало метро.
Нагадаємо, що Росія підступно атакувала Харківщину: 16 грудня з'явилася інформація про десять вибухів. Частина з "прильотів" припала на енергетичну інфраструктуру області.