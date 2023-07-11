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На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину (фото)

На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину. / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

У місті Ізюм, на Харківщині, водій напідпитку збив на смерть 11-річну дитину, чоловікові оголосили підозру та взяли його під варту.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців аварія сталася 9 липня близько 17:00 на вулиці Козацькій у місті Ізюмі. 45-річний місцевий мешканець керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

"Водій легковика "HONDA" під час руху наїхав на дівчину, яка йшла по проїжджій частині у попутному напрямку. Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину. / ©
На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину.
На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину. / ©
На Харківщині водій напідпитку збив на смерть дитину.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині 22-річний п'яний водій BMW влаштував смертельну ДТП: деталі (фото).

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Дата публікації
Перегляди
432
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