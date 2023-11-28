На Харківщині водій скоїв смертельний наїзд на військових – подробиці, фото

У Харківській області 29-річний водій скоїв смертельний наїзд на двох військовослужбовців. Один постраждалий загинув на місці ДТП, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів після аварії.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Аварія сталася 22 листопада близько 20:00 в районі перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ.

"Водій Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі, попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf. Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим", - розповіли у поліції.

Смертельний наїзд на військових на Харківщині

Смертельний наїзд на військових на Харківщині

Смертельний наїзд на військових на Харківщині

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців.Наразі його затримано.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій збив патрульного – з'явились нові подробиці інциденту.

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