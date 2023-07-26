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На Харківщині ворог атакував громаду "шахідами": є влучання по промисловим обʼєктам

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Харківщині ворог атакував громаду "шахідами": є влучання по промисловим обʼєктам

Ворожі безпілотники продовжують атакувати українські міста / Фото: ТСН.ua

Працюють рятувальники.

У ніч проти 26 липня 2023 року Первомайська громада потрапила під атаку "шахідами".

Про це інформує очільник громади Микола Бакшеєв. 

"Є влучання по промисловим обʼєктам.  В наслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники. Інформація про жертви станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ! Тримаймося разом! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, армія РФ атакувала місто Первомайський у Харківській області. Вони прицільно цілилися в житлові квартали, щоб поранити людей.

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Перегляди
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