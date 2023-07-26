На Харківщині ворог атакував громаду "шахідами": є влучання по промисловим обʼєктам

У ніч проти 26 липня 2023 року Первомайська громада потрапила під атаку "шахідами".

Про це інформує очільник громади Микола Бакшеєв.

"Є влучання по промисловим обʼєктам. В наслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники. Інформація про жертви станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ! Тримаймося разом! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, армія РФ атакувала місто Первомайський у Харківській області. Вони прицільно цілилися в житлові квартали, щоб поранити людей.