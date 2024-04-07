На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: можлива примусова евакуація населення — Синєгубов

Російські терористи і вдень, і вночі завдають повторних ударів по одній і тій же локації.

Російська терористична армія продовжує масовано обстрілювати міста та села Харківщини, тероризуючи мирне населення та вражаючи енергетичну інфраструктуру. При цьому ворог змінив тактику завдання ударів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

“Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях”, - попередив Синєгубов.

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За його словами, найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп’янському напрямку — Вовчанськ, Борова. Розглядається можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

“Опівдні росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих”, - поінформував начальник ОВА.

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Внаслідок ворожих обстрілів на території області діють планові відключення світла. “Є нестача потужностей, але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігаємо”, - відзначив Олег Синєгубов.

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