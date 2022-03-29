На Харківщині з багнюки відкопали танки окупантів і передали ЗСУ

На Харківщині з багнюки відкопали танки окупантів і передали ЗСУ

Окупанти, коли намагалися взяти Харків, застрягли багні.

У Харківській області ЗСУ передали танки окупантів, які застрягли у полях і не змогли виїхати.

Про це повідомляє волонтер Роман Донік.

За його словами, танки окупантів застрягли у полі під час спроби штурму Харкова. Вони їх просто покинули і пішли.

Покинута техніка тривалий час спокушала, щоб її спалили, але військовослужбовці ЗСУ вирішили почекати і дочекалися зручного моменту.

"Пам'ятаєте, перед вторгненням, відео було де російські танки на навчаннях застрягли в мокрій землі? Сумрачний російський геній військового керівництвах того висновків не зробив звісно. І вони цей фінт провернули вже тут. Ми ходили облизувалися на ті танки, бо то ж була солодка булка для паліїв. Ніхто техніку підігнати не міг, танки на пузі в черноземі. Загалом - пали не хочу. Але холодноярці нас від того всього відмовляли та відганяли", - розповідає Донік.

Танки зрештою відкопали і забрали на потреби Збройних Сил України.

Зараз покинуту техніку з багнюки відкопали, і вона служитиме ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Загарбники насамперед атакують сховища пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.