На Харківщині з приватного будинку, по якому росіяни завдали удару, врятували двох людей

З приватного будинку, по якому вороги завдали удару, ДСНС дістали двох осіб.

Про це у повідомленні у Facebook заявила харківська волонтерка Наталя Попова.

Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, її стан легкий.

Інформацію про постраждалих унаслідок російського обстрілу підтвердили і рятувальники.

Двом жінкам надали допомогу після ударів РФ, сказав Суспільне Харків речник рятувальників регіону Євген Василенко. За його словами, влучання було у землю поблизу приватного будинку.

Нагадаємо, що ворог завдав близько 15 ударів по Харківщині.

Нагадаємо, що раніше у Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом. У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.

Додамо, що раніше у Харкові пролунала низка вибухів.

У соціальних мережах повідомляють про пожежу після влучання. Відповідні фото з'явилися у соціальних мережах.

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