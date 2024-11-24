На Харківщині за півроку евакуювали майже 22 тисячі цивільних

Евакуйованим людям надають гуманітарну, психологічну та грошову допомогу вже на відносно безпечних територіях у місті Харкові.

У Харківській області з травня цього року з небезпечних районів евакуювали майже 22 тисячі цивільних осіб.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, - пише Укрінформ.

«У нас тривають заходи евакуації цивільного населення. Вивозимо і дітей, і доросле населення. Якщо брати з травня цього року і по сьогодні, ми вже вивезли майже 22 тис. цивільного населення з небезпечних напрямків», - сказав очільник області.

Він зазначив, що до небезпечних районів віднесені Вовчанський напрямок Чугуївського району, Липці, Харківський район, Куп’янський напрямок.

За словами Синєгубова, евакуйованим людям надають гуманітарну, психологічну та грошову допомогу вже на відносно безпечних територіях у місті Харкові.

«Для таких людей у нас відкриваються у Харкові центри прийому цивільного населення, як ЦНАПи, і вони зарекомендували себе дуже дієво. Наприклад, по Куп’янському такому хабу ми вже за місяць прийняли більше 4,5 тис. людей. Люди користуються всіма послугами, ми такі практики будемо розширювати і для інших громад, звідки активно евакуйовуються люди», - пояснив Синєгубов.

Також читайте На Донеччині оголосили примусову евакуацію з 16 населених пунктів

Нагадаємо, примусову евакуацію жителів кількох сіл оголосили на Харківщині вже не лише для дітей, а і для дорослих.