На Харківщині загадково загинула пенсіонерка: її тіло дістали з вигрібної ями

Поліція розслідує обставини смерті селянки.
У селі Манченки Харківської області у вигрібній ямі біля власного будинку знайшли тіло 61-річної місцевої мешканки. Жінка до виходу на пенсію працювала фельдшеркою.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Про страшну знахідку в поліцію повідомили родичі загиблої жінки. На її тілі не було видимих ознак насильницької смерті, причину її загибелі повинна встановити експертиза.
“Встановлено, що на території домоволодіння знаходиться вигрібна яма, яка була частково прикрита пластиковою кришкою”, - сказано у повідомленні поліції.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що загибла селянка була медичною працівницею і до виходу на пенсію працювала фельдшером.
Нагадаємо, у Харкові літня жінка влаштувала із своєї квартири смітник. Вона збирає на вулиці усілякий непотріб і зносить його до свого помешкання.