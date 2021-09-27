На Харківщині загадково загинула пенсіонерка: її тіло дістали з вигрібної ями

На Харківщині загадково загинула пенсіонерка: її тіло дістали з вигрібної ями

Поліція розслідує обставини смерті селянки.

У селі Манченки Харківської області у вигрібній ямі біля власного будинку знайшли тіло 61-річної місцевої мешканки. Жінка до виходу на пенсію працювала фельдшеркою.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Про страшну знахідку в поліцію повідомили родичі загиблої жінки. На її тілі не було видимих ознак насильницької смерті, причину її загибелі повинна встановити експертиза.

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“Встановлено, що на території домоволодіння знаходиться вигрібна яма, яка була частково прикрита пластиковою кришкою”, - сказано у повідомленні поліції.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що загибла селянка була медичною працівницею і до виходу на пенсію працювала фельдшером.

Нагадаємо, у Харкові літня жінка влаштувала із своєї квартири смітник. Вона збирає на вулиці усілякий непотріб і зносить його до свого помешкання.

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