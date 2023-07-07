На Харківщині залізничник зайнявся сексом із двома школярками: як його покарали

Обидві школярки заявили, що претензій до обвинуваченого не мають.

У Харківській області залізничника засудили до умовного строку за секс з двома школярками.

Таке рішення ухвалив Лозівський міськрайонний суд Харківщини.

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Фігурант справи, якого звати Олександр працює монтером колії у Південній залізниці. В нього є відстрочка від призову на пів року. Також зазначається, що фігурант справи проживає з жінкою у цивільному шлюбі.

Проте залізничнику захотілося пікантних пригод. У лютому Олександр разом з другом та трьома школярками, одна з яких малолітня (не досягла 14-річного віку), розпивали спиртні напої. Після цього він відвіз школярок до себе додому, де спочатку зайнявся сексом з однією, 14-річною дівчиною. Потім залізничник здійснив "статевий акт, шляхом анального проникнення" з 15-річною школяркою. 13-річну він не чіпав.

Про те, що дівчата є неповнолітніми чоловік знав. Обидві школярки заявили, що претензій до обвинуваченого не мають, на суворому покаранні не наполягають і просили не позбавляти останнього волі. Сам обвинувачений визнав провину та розкаявся.

Суд вирішив звільнити Олександра від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки, якщо він не вчинить нових злочинів та виконає обов`язки, покладені на нього судом. Також суддя відмовився включити фігуранта до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

"Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Враховуючи, що злочини вчинено відносно осіб які досягли чотирнадцятирічного віку, підстави для включення інформації про обвинуваченого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи, відсутні", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині юнак, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав 8 років в'язниці.

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