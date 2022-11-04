На Харківщині затримали депутата сільради: організував вивіз зерна до Росії

Служба безпеки затримала депутата Курилівської сільської ради Куп'янського району, який виявився прихильником "руского міра". Зрадник одним з перших почав співпрацю з окупантами, організувавши вивіз українського зерна до Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Службі безпеки України.

Слідство встановило, що посадовець мав у власності декілька сільгосппідприємств. Саме тому вирішив допомагати росіянам із вивезенням зерна зі сходу України. Основну частину врожаю чоловік мав віддавати загарбникам, а залишки міг реалізовувати на території країни-агресорки.

"Для цього він "перереєстрував" агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ", наголошують у повідомленні.

За версією слідства, зрадник надав окупантам доступ до логістичних складів для базування та ремонту техніки. Крім того, передавав паливо та м'ясо худоби.

Фото: Управління СБУ у Харківській області в Facebook

Зраднику-депутату повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці. Наразі вирішують питання про тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Черкаській області виявили чиновника-зрадника. Прихильник окупантів закликав до підтримки військових армії країни-агресорки Росії. Він акож виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян.

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