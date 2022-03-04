На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників

Посібника злочинної діяльності передано співробітникам СБУ.

Прикордонний наряд затримав на блокпосту корегувальника вогню противника, громадянина України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час огляду багажного відділення його автомобіля прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн., військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям «Гармата», «Куратор».

Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.

Його передали співробітникам СБУ.

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