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На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників

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Посібника злочинної діяльності передано співробітникам СБУ.

Прикордонний наряд затримав на блокпосту корегувальника вогню противника, громадянина України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час огляду багажного відділення його автомобіля прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн., військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям «Гармата», «Куратор». 

Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг. 

Його передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, на Одещині збили ворожий російський літак.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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