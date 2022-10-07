На Харківщині затримали прихильника військ Путіна: став "старостою" окупованого села

Правоохоронці викрили у Харківській області прихильника путінської армії. Мешканця села Борисівка загарбники призначили "старостою" населеного пункту.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що під час окупації села ворожою армією чоловік співпрацював з військовими країни-агресорки. У червні став псевдостаростою. Крім того, представив псевдоочільника села російський військовий під час проведення "урочистого заходу". Тоді підозрюваний оголосив про початок виконання своїх повноважень.

Правоохоронці затримали прихильника "руского міра". Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, російські окупанти та колаборанти тікають з Херсонщини. Намагаються врятувати і свої життя, і життя членів родин. Вони дуже бояться наступу ЗСУ, а тому дехто з них вже перевіз свої сім'ї до анексованого Криму.

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