На Харківщині затримали шпигунів РФ під прикриттям зооволонтерів: як вони діяли

Завербував пару їхній односелець, який ще з 2014 року воює на боці Росії проти українських військ.

На Харківщині затримали пару, яка під прикриттям зооволонтерів збирала інформацію для російської воєнної розвідки.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, затримані — місцевий безробітний чоловік та його співмешканка. Вони працювали в парі, передаючи інформацію про об’єкти для ударів, щоб росіяни могли точніше завдавати ракетно-бомбових ударів по Харкову та прилеглих районах.

Для конспірації підозрювані видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. На власному подвір’ї вони обладнали імпровізований притулок.

Під виглядом пошуку покинутих тварин пара об’їжджала місцевість, фіксуючи геолокації для вогневого ураження. Крім того, вони випитували інформацію у місцевих жителів.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами комунікації з російською розвідкою.

Наразі СБУ повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

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