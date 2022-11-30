На Харківщині жінка зірвала з будівлі державний прапор і розірвала його: що їй загрожує (фото)

На Харківщині жінка зірвала з будівлі державний прапор України, розірвала його та викинула на землю.

На Харківщині місцева мешканка зірвала з будівлі Вільшанського старостату державний прапор України, розірвала його та викинула. За це їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент трапився у селищі Вільшани Солоницівської територіальної громади Харківського району. Там місцева мешканка зірвала з будівлі Вільшанського старостату державний стяг, розірвала його та викинула.

Вже згодом її затримали правоохоронці.

“В ході відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка. 30 листопада слідчі за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (“Наруга над державними символами”) КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві прихильник радянської символіки "замінував" Офіс президента. За неправдиве повідомлення про замінування чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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