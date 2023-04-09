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На Харківщині знайшли підлітків, які втекли з дому, бо "батьки не розуміли їхнього кохання"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На Харківщині знайшли підлітків, які втекли з дому, бо "батьки не розуміли їхнього кохання"

Фото: Держприкордонслужба України

Неповнолітні вирішили втекти з дому через непорозуміння з батьками.

У Харківській області прикордонники розшукали хлопця та дівчину, які втекли з дому через те, що "батьки не розуміли їхнього кохання". 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Двоє закоханий підлітків вирішили втекти з дому через те, що батьки нібито їх не розуміли, а неповнолітні хотіли бути разом. 

Дітей затримали правоохоронці та повернуть їх батькам, які мешкають у Кіровоградській області. 

Нагадаємо, пара, якій заборонили одружитись у юності, повінчалась через 60 років

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Дата публікації
Перегляди
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