На Харківщині знайшли підлітків, які втекли з дому, бо "батьки не розуміли їхнього кохання"

Неповнолітні вирішили втекти з дому через непорозуміння з батьками.

У Харківській області прикордонники розшукали хлопця та дівчину, які втекли з дому через те, що "батьки не розуміли їхнього кохання".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Двоє закоханий підлітків вирішили втекти з дому через те, що батьки нібито їх не розуміли, а неповнолітні хотіли бути разом.

Дітей затримали правоохоронці та повернуть їх батькам, які мешкають у Кіровоградській області.

Нагадаємо, пара, якій заборонили одружитись у юності, повінчалась через 60 років.

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