На Харківщині зрадник перейшов на бік окупантів, став "головою" селища і "зливав" росіянам бійців АТО

На Харківщині зрадник перейшов на бік окупантів, став "головою" селища і "зливав" росіянам бійців АТО

У Харківській області громадянин України перейшов на бік ворога та добровільно обійняв посаду "голови адміністрації" селища Козача Лопань на території, яка тимчасово захоплена російськими військами.

Зрадник допомагав окупантам із забезпеченням та здавав їм дані бійців АТО, волонтерів та активістів.

Харківською обласна прокуратура заочно повідомила йому про підозру за фактом державної зради та колаборційної діяльності. Про це сьогодні, 22 квітня, поінформували в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у селищі Козача Лопань Харківського району у березні 2022 року чоловік перейшов на бік ворога та добровільно обійняв посаду "голови адміністрації" селища Козача Лопань Харківської області.

Підозрюваний надавав допомогу учасникам військових формувань Росії з пошуку в селищі осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів. Він налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів.

Також на зборах жителів Козачолопанського старостинського округу Дергачівської міської ради чоловік агітував місцевих мешканців до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії загалом.

Крім того, псевдоголова в інтерв‘ю російським ЗМІ повідомив про можливість проведення референдуму на територіях, які окупували російські військовослужбовці.

Колаборанту заочно повідомили підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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