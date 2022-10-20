На Харківщині ЗСУ звільнили майже 550 населених пунктів: скільки ще в окупації

В російській окупації перебуває менше двох відсотків міст і сіл.

У Харківській області Збройні сили України звільнили від "руского міра" вже 544 населених пунктів. Під тимчасовою російською окупацією залишаються 32.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Суспільне.

"На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. Залишається під окупацією 32 - це складає трохи менше 2%. Попереду у нас дуже велика кількість роботи щодо відновлення функціонування державної влади на цих територіях", - наголосив Синєгубов.

За його словами, спочатку території розміновують. Після цього в деокупованих містечках і селах працює поліція та органи прокуратури, які фіксують злочини на деокупованих територіях.

Нагадаємо, на звільнених від росіян територіях області зберігається дуже висока мінна небезпека. Напередодні в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Внаслідок іниденту двоє людей загинуло, четверо осіб отримали поранення.

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