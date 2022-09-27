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На Харківщині звільнили 454 населених пункти: в ОП розповіли, як вони повертаються до життя

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На Харківщині звільнили 454 населених пункти: в ОП розповіли, як вони повертаються до життя

Фото: Офіс президента України

Майже місяь тому українські Збройні сили почали деокуповувати Харківську область.

Станом на 27 вересня українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів 454 населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У звільненій Балаклії відновлено електропостачання для 11 тис. споживачів - це 77% мешканців міста. "Де відсутнє електропостачання, створюється резервний запас палива для альткрнативних джерел енергї", - наголосив Тимошенко.

Крім того, приміські поїзди сполученням Харків - Балаклія - Харків, Харків - Дергачі - Харків та Харків - Чугуїв - Харків. У Золочеві готують до відкриття відділення банку.

"На деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти, 78 фельшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, десять відділень "Укрпошти", відновлено роботу шести веж мобільного зв'язку", - розповів він.

На деокуповані території доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, ворог чинить супротив на Півдні, але оборона тріщить через вогневі ураження нашою артилерією і авіацією складів боєпрпасів. Б’ють рашистів усім від стрілеьцкої до аівації і артилерії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
273
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