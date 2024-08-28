На Харківському напрямку з'явилося "вікно можливостей" на тлі операції на Курщині - ЗСУ

На тлі перекидання Росією резервів із Харківського напрямку на Курщину ситуація на лінії фронту покращилася, зокрема зменшилась кількість авіаційних бомб КАБ.

Про це повідомив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в ефірі Еспресо.

"Це (перекидання російських військ у Курську область - ред.) дійсно відчутно на лінії фронту. Наразі кількість авіаційних бомб КАБ зменшилася. Вікно можливостей, яке з'явилося на нашому напрямку, використовуємо для покращення свого положення", - зауважив він.

Маляревич додав, що вони продовжують виконувати завдання на напрямку Стрілеча – Глибоке – Липці на Харківщині. Наразі в населеному пункті Глибоке тривають запеклі бої, але ініціатива повністю на їхньому боці.

"Наше завдання – деокупація села Глибоке. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожен бліндаж, підтягуючи всіма можливими засобами живу силу. Росіяни використовують наявні резерви. Оскільки це невеликі піхотні групи, їх завжди можна залучити з підрозділів, які працюють поруч", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у 3 ОШБр розповіли, що тримати позиції у Харківській області стало легше.

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