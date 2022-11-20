На Херсонщині відновлює роботу міграційна служба: де та як отримати документи

На деокупованих від російських загарбників територіях Херсонської області поступово відновлює роботу Державна міграційна служба.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до Високопільського, Великоолександрівського та Нововоронцовського сектору ДМС.

Консультації з питань відновлення паспортних документів можна отримати за телефонами:

гаряча лінія УДМС України в Херсонській області: (095) 114-22-28;

Великоолександрівський сектор: (098) 386-15-61;

Високопільський сектор: (097) 002-93-22;

Нововоронцовський сектор: (068) 597-27-97.

У Мінреінтеграції також нагадали, що від 17 листопада громадяни України можуть отримувати свої паспорти за місцем свого фактичного перебування в інших територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Готові документи надсилатимуться для видавання від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України.

Ситуація на деокупованих територіях Херсонської області

Українські військові повернули Херсон під контроль України 11 листопада. Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів. У трьох населених пунктах області відновили електропостачання.

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